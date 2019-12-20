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beIN Sports’tan kulüplere şartlı izin
Süper Lig

beIN Sports’tan kulüplere şartlı izin

Süper Lig maçlarını yayınlama hakkında sahip olan beIN Sports kanalı, kulüplere maç görüntülerini paylaşma izni verdi. beIN Sports, bu izni belirli şartlara bağladı.

20 Aralık 2019 12:54

Süper Lig’de yer alan kulüplerin, oynadıkları maçlar sonrası resmi sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlara telif gönderilmesi tartışma yaratmıştı. Birçok Süper Lig kulübünün grafik yayınlayarak tepki gösterdiği durum hakkında flaş bir gelişme yaşandı. beIN Sports’un, kulüplere belirli şartlar dahilinde maç görüntüsü yayınlama hakkı verdiği iddia edildi.

Medipol Başakşehir Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Yayıncı kuruluş, Süper Lig markasına ve takımlara zarar vermeyecek şekilde olmak kaydıyla görüntü paylaşımını ayda 1 dakika limitli olarak serbest bıraktı” ifadelerini kullandı.

Ajansspor’da yer alan habere göre kulüplerden istenen şartlar ve getirilen limitler şunlar:

Yapılan paylaşımlar, ayda 1 dakikayı geçmeyecek.

Verilen görüntüler hakem hatalarını içermeyecek.

Paylaşılacak görüntü öncelikle Bein Sports’a gönderilecek, onay gelmesi halinde paylaşım yapılabilecek.

KULÜPLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süper Lig’de yer alan birçok takım beIN Sports’un yapılan maç paylaşımlarından telif istemesini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermişlerdi.

Görüntü kullanılamadığı için animasyon ya da grafik olarak pozisyonları yeniden çizen kulüpler, görüntülerin telif hakkı nedeniyle böyle paylaşıldığına vurgu yapmışlardı.

Son güncelleme 13:03 | 20 Aralık 2019
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OGP
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2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
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15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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