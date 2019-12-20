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Arsenal’de yeni teknik direktör Mikel Arteta
İngiltere Premier Lig

Arsenal’de yeni teknik direktör Mikel Arteta

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İngiliz taraftarların efsane isimleri arasında gördükleri Arteta 2016'da futbolcu olarak veda ettiği kulübe teknik direktör olarak döndü.

20 Aralık 2019 17:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal teknik direktörlük görevine Mikel Arteta’yı getirdi… Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Topçular Mikel Arteta ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2011-2016 yılları arasında Arsenal’de 5 yıl futbolcu olarak forma giyen Arteta, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın yardımcılığını yürütüyordu. Arsenal bu transferi gerçekleştirmek için City’e 2 milyon Sterlin tazminat ödedi. Arteta Arsenal’ın 20. teknik direktörü oldu.

37 yaşındaki genç teknik adam futbolculuk kariyerinde Premier Lig’de 284 maçta 42 gol 41 asist ile önemli bir başarı elde etmişti.

Mikel Arteta yaptığı ilk açıklamada, “Arsenal’de ilk hedefim, tüm dünyadaki Arsenal taraftarlarının bizden beklediği akıcı ve atak futbolunu oyuncuların oynamasını sağlamak olacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:35 | 20 Aralık 2019
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