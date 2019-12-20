Arsenal’de yeni teknik direktör Mikel Arteta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal teknik direktörlük görevine Mikel Arteta’yı getirdi… Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Topçular Mikel Arteta ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2011-2016 yılları arasında Arsenal’de 5 yıl futbolcu olarak forma giyen Arteta, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın yardımcılığını yürütüyordu. Arsenal bu transferi gerçekleştirmek için City’e 2 milyon Sterlin tazminat ödedi. Arteta Arsenal’ın 20. teknik direktörü oldu.

37 yaşındaki genç teknik adam futbolculuk kariyerinde Premier Lig’de 284 maçta 42 gol 41 asist ile önemli bir başarı elde etmişti.

Mikel Arteta yaptığı ilk açıklamada, “Arsenal’de ilk hedefim, tüm dünyadaki Arsenal taraftarlarının bizden beklediği akıcı ve atak futbolunu oyuncuların oynamasını sağlamak olacak” ifadelerini kullandı.