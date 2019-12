Açık artırma kızıştı, Olimpiyat oyunları manifestosu rekor fiyatla satıldı

Olimpiyat oyunları manifestosunun orjinali New York’ta bir açık artırmada 8,8 milyon dolara (52 Milyon TL) satıldı. Böylece manifesto, spor tarihinin en pahalı koleksiyon parçası unvanını elde etti.

Uzmanlar, manifestonun en fazla 1 milyon dolara alıcı bulmasını beklerken 3 alıcının 12 dakikalık açık artırma savaşında fiyat bir anda fırlayarak 8 milyonu aştı. Açık artırmayı kimin kazandığı açıklanmadı.

#AuctionUpdate Moments ago in our #NYC salesroom, the original Olympic Games manifesto soared to $8.8 million, more than 8.5x its $1 million high estimate following a 12-minute bidding battle. The manifesto outlines Pierre de Coubertin’s vision for reviving the ancient games. pic.twitter.com/xoR4uAzs2t

