Açık artırma kızıştı, Olimpiyat oyunları manifestosu rekor fiyatla satıldı

Olimpiyat oyunları manifestosunun orjinali New York’ta bir açık artırmada 8,8 milyon dolara (52 Milyon TL) satıldı. Böylece manifesto, spor tarihinin en pahalı koleksiyon parçası unvanını elde etti.

Uzmanlar, manifestonun en fazla 1 milyon dolara alıcı bulmasını beklerken 3 alıcının 12 dakikalık açık artırma savaşında fiyat bir anda fırlayarak 8 milyonu aştı. Açık artırmayı kimin kazandığı açıklanmadı.

#AuctionUpdate Moments ago in our #NYC salesroom, the original Olympic Games manifesto soared to $8.8 million, more than 8.5x its $1 million high estimate following a 12-minute bidding battle. The manifesto outlines Pierre de Coubertin’s vision for reviving the ancient games. pic.twitter.com/xoR4uAzs2t — Sotheby’s (@Sothebys) December 18, 2019

Olimpiyat komitesinin kurucusu Pierre de Coubertin tarafından 1892’de yazılan manifestoda tarihi Yunan yarışmalarının yeniden canlandırılması savunuluyordu. Coubertin, Oyunlar’ın ülkeler arasında barışçı bir rekabet getirmesini istiyordu. Manifestonun yazılmasından 2 yıl sonra olimpiyat komitesi kurulmuş, 4 yıl sonra ise ilk olimpiyat oyunları Atina’da gerçekleşmişti.

YILLARCA KAYIPTI

Manifesto; iki dünya savaşı arasında kayıplara karışmış, Marquis d’Amat adlı bir Fransız 1990’lı yıllarda belgelerin peşine düşmüş ve manifesto bir İsviçreli koleksiyonerde çıkmıştı.

Söz konusu açık artırmadan önce en pahalı spor koleksiyon parçası unvanı efsane beyzbolcu Babe Ruth’un giydiği bir New York Yankees formasına aitti. Forma 5,64 milyon dolara alıcı bulmuştu.

James Naismith’in basketbolun kurallarını yazdığı doküman ise 2010 yılında 4 milyon dolara satılmıştı.