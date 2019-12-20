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Açık artırma kızıştı, Olimpiyat oyunları manifestosu rekor fiyatla satıldı
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Açık artırma kızıştı, Olimpiyat oyunları manifestosu rekor fiyatla satıldı

Spor tarihinin en önemli eserlerinden biri rekor fiyata alıcı buldu. Uluslarası Olimpiyat Komitesi'nin kurucusu Pierre de Coubertin'in Olimpiyat Oyunları fikrini kaleme aldığı manifesto, 8 milyon 800 bin Dolar’a satıldı.

SKOR DIŞ HABER 20 Aralık 2019 10:38

Olimpiyat oyunları manifestosunun orjinali New York’ta bir açık artırmada 8,8 milyon dolara (52 Milyon TL) satıldı. Böylece manifesto, spor tarihinin en pahalı koleksiyon parçası unvanını elde etti.

Uzmanlar, manifestonun en fazla 1 milyon dolara alıcı bulmasını beklerken 3 alıcının 12 dakikalık açık artırma savaşında fiyat bir anda fırlayarak 8 milyonu aştı. Açık artırmayı kimin kazandığı açıklanmadı.

Olimpiyat komitesinin kurucusu Pierre de Coubertin tarafından 1892’de yazılan manifestoda tarihi Yunan yarışmalarının yeniden canlandırılması savunuluyordu. Coubertin, Oyunlar’ın ülkeler arasında barışçı bir rekabet getirmesini istiyordu. Manifestonun yazılmasından 2 yıl sonra olimpiyat komitesi kurulmuş, 4 yıl sonra ise ilk olimpiyat oyunları Atina’da gerçekleşmişti.

YILLARCA KAYIPTI

Manifesto; iki dünya savaşı arasında kayıplara karışmış, Marquis d’Amat adlı bir Fransız 1990’lı yıllarda belgelerin peşine düşmüş ve manifesto bir İsviçreli koleksiyonerde çıkmıştı.

Söz konusu açık artırmadan önce en pahalı spor koleksiyon parçası unvanı efsane beyzbolcu Babe Ruth’un giydiği bir New York Yankees formasına aitti. Forma 5,64 milyon dolara alıcı bulmuştu.

James Naismith’in basketbolun kurallarını yazdığı doküman ise 2010 yılında 4 milyon dolara satılmıştı.

Son güncelleme 10:51 | 20 Aralık 2019
Manifesto olimpiyat
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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