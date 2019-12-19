Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti! Mehmet Mete Yıldız kimdir?

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde veteriner hekimlik yapan Mehmet Mete Yıldız, vücut geliştirme sporunda 2014 yılında Türkiye birincisi olmuştur.

Zonguldak'ta 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında değişik kategoriler de yaklaşık 270 sporcunun yarıştığı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılan veteriner hekim Mehmet Mete Yıldız, 40-49 yaş açık siklet masterler grubunda birinciliği kazanarak Milli takıma girme hakkı kazanmıştı.

Birincilik Madalyasını ve kupasını alan Mehmet Mete Yıldız, “Yaklaşık 8 yıl önce tesadüfen Vücut Geliştirme Sporu ile tanıştım ve araç gereç yokluğunda dahi tüm zorluklara rağmen başladığım günden itibaren bırakmadım kendi branşımda şampiyonluğu yakaladım. Hedefim Avrupa ve yurt dışında yapılacak olan şampiyonalara Milli Takımla katılarak Milli sporcu orak dereceler yapmak” demişti.

Yıldız, “Yaklaşık 20 yıllık mesleğim olan Veteriner Hekimliğin sorumluluk anlayışı var; Bir yandan size ihtiyacı olan dostlarımızın sağlık sorunu ile ilgilenip, diğer yandan profesyonel anlamda sporla ilgilenmek ciddi anlamda zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple bazen uykusuz kalıyorsunuz, bazen aç kalıyorsunuz. Ama mesleğimi de, Vücut geliştirmeyi de aşk ile yaptığım için, karşılaştığım güçlükler önemsiz kaldı. Tabii bunun yanı sıra, eğer ki bu sporu profesyonel anlamda uygulamak isterseniz bunun getireceği maddi yüke de katlanmanız gerekiyor. Çünkü bu noktada başarımız, bölgemizin başarısı olsa dahi; bu başarı için gereken maddi yük, sporcunun omuzlarında. Bölgemizde sponsorumuz olursa eğer, başarılarımız daha üst seviyede olacaktır. Bizlere ve vücut geliştirme sporunu yapmak isteyen gençlerimize yeterli destek verilmesi halinde birkaç adım önde başlayacaklardır. Özellikle Dörtyol'umuzdan ve Hatay'dan yeni şampiyonlar çıkmasının yolunu açabiliriz. Yeter ki bize bu imkanlar verilsin. Kim bilir belki de bir dünya şampiyonu şu an aramızda bulunmaktadır” diye konuşmuştu.