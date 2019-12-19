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Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti!
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Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti!

Şampiyon sporcu ve eğitmen Mehmet Mete Yıldız akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

19 Aralık 2019 21:48

Vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Son güncelleme 21:48 | 19 Aralık 2019
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