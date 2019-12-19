Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti!

Vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.