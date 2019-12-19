Umut Bulut, Yeni Malatyaspor’a imza attı!

Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut’un yeni takımı belli oldu… Deneyimli golcü Umut Bulut, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde 466 maça çıkan ve 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez de A Milli Takım forması giydi. Opta’nın analize başladığı 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan ikinci oyuncu Umut Bulut.

GOL SAYILARI: Burak Yılmaz – 175 / Umut Bulut – 107