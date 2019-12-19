SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Arap medyasından bomba iddia: Türkiye’den resmen asker isteyecekler
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor’a imza attı!
Yeni Malatyaspor

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor’a imza attı!

Süper Lig'de devre arasının ilk transferi resmen açıklandı. Kayserispor'dan ayrılan Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Aralık 2019 16:39

Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut’un yeni takımı belli oldu… Deneyimli golcü Umut Bulut, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde 466 maça çıkan ve 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez de A Milli Takım forması giydi. Opta’nın analize başladığı 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan ikinci oyuncu Umut Bulut.

GOL SAYILARI: Burak Yılmaz – 175 / Umut Bulut – 107

Son güncelleme 16:47 | 19 Aralık 2019
süper lig umut bulut yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR