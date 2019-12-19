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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan para kazanmaya devam ediyor
Trabzonspor

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan para kazanmaya devam ediyor

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olurken yetiştiği bordo-mavili kulübe 16.5 milyon Euro para kazandıran Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünde bir maça daha çıkması halinde 1 milyon Euro daha kazandıracak.

19 Aralık 2019 09:19

Sezon başında Trabzonspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, yetiştiği kulübe 16.5 milyon Euro’luk bonservis katkısının yanına bir yenisini daha ekleyecek.

Bu sezon Lille formasını 24 maçta terleten milli futbolcu, transfer olurken iki kulüp arasındaki anlaşma gereği 25 maçta forma giymesi halinde Trabzonspor 1 milyon Euro’yu daha kasasına koyacak.

Yusuf Yazıcı bu sezon 24 maçta 13 kez ilk 11’de sahaya çıktı. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarda toplam 370 dakika süre alırken ligde 1 gol ve 4 asist yaptı.

Öte yandan Lille ile Trabzonspor’un anlaşmasında, Yusuf Yazıcı sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe gitmesi durumunda bonservis bedelinin %20’si bordo-mavili kulübe verilecek.

Son güncelleme 09:19 | 19 Aralık 2019
Fransa Ligue 1 Lille süper lig trabzonspor Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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