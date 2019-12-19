Trabzonspor Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Altay maçı için heyecan dorukta…

Trabzonspor, Altay karşısında turu geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor – Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicalpark stadında oynanacak olan karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Soner Maraş ve Gökhan Barcın yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. Saat 20:45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

İlk yarısı temposuz ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Trabzonspor, 45+2'de rakibinin hatasını iyi değerlendirdi.

Bordo-mavililer, atağa çıkmak isterken topu kapmayı başardı. Avdijaj defansın arkasına iyi sarkan Daniel Sturridge'yi iyi görerek pasını verdi. İngiliz forvet de kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Trabzonspor'un stoperi Ivanildo Fernandes, ceza sahası içerinde yaptığı müdahaleyle Hüsamettin'i yere düşürdü. Hakem beyaz noktayı gösterirken; Leandrinho, Erce'nin koruduğu filelere topu göndererek maça 1-1'lik dengeyi getirdi.

Oyuna sonradan giren Sörloth, maç boyunca hücumda iyi işler çıkaran Yusuf Sarı'nın etkili ortasına iyi yükselerek topu filelere göndermeyi başardı ve Trabzonspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1.