CANLI | Trabzonspor 0-0 Altay (İlk yarı oynanıyor) Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Altay canlı! Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı sona eriyor. İlk maçta deplasmanda 2-1’lik skorla galip gelmeyi başaran Trabzonspor, Son 16 Turu’na kalmak adına İzmir’in köklü ekiplerinden TFF 1. Lig temsilcisi Altay’ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar ise deplasmanda bir sürprize imza atmanın peşinde.

Dk. 35: Bu kez Trabzonspor çok etkili bir atak geliştirdi. Avdijaj’ın şutu çok az farkla auta çıktı.

Dk. 27: Altay etkili geldi. Hüsamettin’in ceza sahası içindeki şutunu Uğurcan kornere çeldi.

Dk. 15: Altay’da Kadir, Yusuf Sarı’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

Dk. 8: Altay’ın kullandığı kornerde Cenk’in kafa vuruşu direği yalayarak auta çıktı.

Dk. 1: Burak Şeker’in ilk düdüğüyle maç başladı!

TRABZONSPOR ALTAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.45

HAKEM: Burak Şeker

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR ALTAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Avdijaj, Yusuf, Sturridge, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ALTAY: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Tavares, Deniz, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin

TEKNİK DİREKTÖR: Ali Tandoğan

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