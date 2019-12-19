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Süper Lig’de 16. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi…
Süper Lig

Süper Lig’de 16. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi…

Süper Lig'de adım adım ilk yarının sonuna geliniyor... Ligde 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

19 Aralık 2019 09:56

Süper Lig’in 16. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

Son güncelleme 09:57 | 19 Aralık 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
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