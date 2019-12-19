Sarri’den Merih Demiral’a övgü ‘Vazgeçilmez hale geliyor’

İtalya Serie A’da Sampdoria’yı 2-1 mağlup eden Juventus’ta teknik direktör Sarri 90 dakika sahada kalan Merih Demiral ile ilgili maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Merih Demiral’ın performansını beğendiğini belirten Sarri, “Bugün de gayet iyiydi. Tıpkı önceki maçlarında olduğu gibi. Birkaç teknik hatası vardı. Bunun nedeni de saha zemininin rezalet olmasıydı. Bu sahada da böyle hata yapması gayet normaldi. Büyük bir pozitif enerji taşıyor ve bunu takım arkadaşlarına yansıtıyor. Eğer bu kadar enerji dolu birini görüyorsanız onu oynatmanız gerekir. Maç içinde de bunu sürdürüyorsa vazgeçilmez hale geliyor” sözlerini kullandı.

Ronaldo`dan uzun süre unutulmayacak gol! Sampdoria`ya konuk olan Juventus`ta Ronaldo`nun attığı kafa golü, gecenin konusu oldu. Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakikada forma giydi. İlgili Haberi Oku

Ronaldo’nun Juventus’u öne geçiren muhteşem golü için de konuşan Sarri, “Bugün iki muhteşem gol izledik. Ronaldo’nun golünün olduğu anı tarif etmem imkansız. O anda yukarı sıçradığını gördüm ve ‘Lanet olsun’ dediğimi hatırlıyorum. Onu tekrar tebrik ederim” ifadelerini kullandı.