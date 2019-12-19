Olaylı Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından PFDK sevkleri belli oldu!

TFF Hukuk Müşavirliği, olaylı Tuzlaspor Galatasaray karşılaşması sonrası PFDK’ya sevkleri açıkladı. Buna göre Tuzlaspor cephesinde kulüp “saha olayları, talimatlara aykırı hareketleri”, Ali Kanıçok “sportmenliğe aykırı hareketleri”, Gürses Kılıç “maç sonu açıklamaları”, Bayram Olgun “saldırısı” ve Gökhan Çıra “hakaret ve açıklamaları” nedeniyle;

Galatasaray cephesinde ise kulüp ” taraftarların çirkin ve kötü tezahüraları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, Jimmy Durmaz “saldırı”, Ömer Kılıç ise “saldırısı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

8 Süper Lig ekibi ve Garry Rodrigues PFDK`da Süper Lig`den 8 ekip ve Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Garry Rodrigues PFDK`ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku

“Hukuk Müşavirliği’nce 19.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

4- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 13/4 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü idarecisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ’ın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajdaki “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü futbolcusu GÖKHAN ÇIRA’nın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajda ve 18.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü futbolcusu BAYRAM OLGUN’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. kulübü futbolcusu JAKUP JIMMY DURMAZ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. kulübü görevlisi ÖMER KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”