Mesut Özil bilgisayar oyunundan çıkarılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil'in Uygur Türklerine yönelik desteğine Çin’in gösterdiği tepkilere bilgisayar oyunu şirketi Konami de eklendi. Dünyada milyonlarca insanın oynadığı PES’in yaratıcısı Konami, Mesut Özil’i oyundan çıkardı.

Konami şirketinden yapılan açıklamada “Mesut Özil Çin hakkında aşırıya kaçan bir paylaşımda bulundu. Bu sözler hem Çinli futbolseverleri üzdü hem de sporun birleştirici ruhunu zedeledi. Bu paylaşıma anlam veremiyor, unutmuyor ve affetmiyoruz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bu nedenle Mesut Özil’i PES 2000’den çıkarmayı düşündüklerini belirttiler.

Çin Dışişleri Bakanlığı Mesut Özil`i Sincan`a davet etti! Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arsenal oyuncusu Mesut Özil`in `Doğu Türkistan` paylaşımına tepki göstererek `Sincan`a gidip bir göz atmasından memnun olacağını` söyledi. İlgili Haberi Oku

MÜSLÜMAN DEVLETLERE SESLENMİŞTİ

Mesut Özil, Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımla Müslüman devletlere çağrıda bulunmuştu.

Mesut'un, “Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası” diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:

“Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: ‘Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur… Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle… Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır…”