Medipol Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci rövanşında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi. İlk maçı da lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Mustafa Savranlar
Medipol Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut (Clichy Dk. 42), Aziz Behich, Gökhan İnler, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho (Aleksic Dk. 72), Demba Ba (Muhammet Arslantaş Dk. 78)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Ponck, Crivelli, Mert Çelik
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan (Onur Küçük Dk. 70), Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Bahadır Erol, Taha Gür (Ali Aydemir Dk. 58), Mertcan Çam, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş (Muhammet Haşim Çoban dk. 59), Talha Yazgan, Taha Balcı
Yedekler: Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın
Teknik Direktör: Alper Avcı
Goller: Demba Ba (dk. 54), Muhammet Arslantaş (Dk. 88 pen.) (M. Başakşehir)
Sarı kart: Robinho, Vieira (M. Başakşehir), Miraç (Hekimoğlu Trabzon)