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MAÇ SONUCU | Wolfsburg 1-1 Schalke 04 | Ozan Kabak’ın golü yetmedi
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Wolfsburg 1-1 Schalke 04 | Ozan Kabak’ın golü yetmedi

Almanya Bundesliga 16. hafta karşılaşmasında Wolfsburg'a konuk olan Schalke 04, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 19 Aralık 2019 00:32

Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Wolfsburg’a konuk olan Schalke 04, son dakikalarda gelen golle mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 51. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke 04’ü 1-0’lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Maç boyunca Schalke 04 kalesine 29 şut çeken ev sahibi ekip Wolfsburg 82’de Kevin Mbabu ile skora dengeyi getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 29, Wolfsburg ise 24 yaptı.

Son güncelleme 00:32 | 19 Aralık 2019
ozan kabak schalke 04 wolfsburg
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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