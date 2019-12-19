MAÇ SONUCU | Wolfsburg 1-1 Schalke 04 | Ozan Kabak’ın golü yetmedi

Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Wolfsburg’a konuk olan Schalke 04, son dakikalarda gelen golle mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 51. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke 04’ü 1-0’lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Maç boyunca Schalke 04 kalesine 29 şut çeken ev sahibi ekip Wolfsburg 82’de Kevin Mbabu ile skora dengeyi getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 29, Wolfsburg ise 24 yaptı.