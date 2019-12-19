MAÇ SONUCU | Freiburg 1-3 Bayern Münih

Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde Freiburg ile karşılaşan Bayern Münih, son anlarına kadar zor dakikalar yaşadığı maçın uzatmalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Robert Lewandowski’nin 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Münih, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 58’de Vincenzo Grifo skoru 1-1’e getiren isim oldu.
Uzun süre galibiyet golünü bulamayan Münih’e 18 yaşındaki genç futbolcusu Joshua Zirkzee hayat verdi. Maçın 90. dakikasında Phillippe Coutinho’nun yerine oyuna giren Zirzkee, 90+3’te Bayern Münih’i 2-1 öne geçirdi.
Bu golden sonra rahatlayan Münih’te son sözü 90+5’te Serge Gnabry söyledi ve Bayern Münih sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih bu sonuçla 30 puana ulaşırken Freiburg 25 puanda kaldı.