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MAÇ SONUCU | Freiburg 1-3 Bayern Münih
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Freiburg 1-3 Bayern Münih

Almanya Bundesliga 16. hafta karşılaşmasında Freiburg'a konuk olan Bayern Münih, zorlu deplasmanda uzatma anlarında bulduğu iki golle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi.

SKOR DIŞ HABER 19 Aralık 2019 00:44

Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde Freiburg ile karşılaşan Bayern Münih, son anlarına kadar zor dakikalar yaşadığı maçın uzatmalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Robert Lewandowski’nin 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Münih, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 58’de Vincenzo Grifo skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Uzun süre galibiyet golünü bulamayan Münih’e 18 yaşındaki genç futbolcusu Joshua Zirkzee hayat verdi. Maçın 90. dakikasında Phillippe Coutinho’nun yerine oyuna giren Zirzkee, 90+3’te Bayern Münih’i 2-1 öne geçirdi.

Bu golden sonra rahatlayan Münih’te son sözü 90+5’te Serge Gnabry söyledi ve Bayern Münih sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih bu sonuçla 30 puana ulaşırken Freiburg 25 puanda kaldı.

19 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Wolfsburg 1-1 Schalke 04 | Ozan Kabak`ın golü yetmedi Almanya Bundesliga 16. hafta karşılaşmasında Wolfsburg`a konuk olan Schalke 04, Ozan Kabak`ın gol attığı maçta sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:44 | 19 Aralık 2019
bayern münih freiburg Joshua Zirkzee
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