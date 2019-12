Liverpool, Minamino transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Salzburg’dan Takumi Minamino’nun transferini resmen açıkladı. 24 yaşındaki Japon oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, Avusturya ekibine 7.25 milyon pound bonservis ödeyecek.

Transfer sonrasında açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, “Takumi çok hızlı, çok zeki bir oyuncu, çizgiler arasında boşluk buluyor. Topla cesur ama aynı zamanda topu olmadan da cesur. İyi bir takım oyuncusu. Başkalarının iyiliği için elinden gelenin en iyisini yapar” dedi

Takumi Minamino, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Japon futbolcu, bu sezon Salzburg’un Liverpool’la oynadığı maçlarda 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

