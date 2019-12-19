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İngiltere Premier Lig

Liverpool, Minamino transferini resmen açıkladı

Premier Lig devi Liverpool, Avusturya ekibi Salzburg'un Japon futbolcusu Takumi Minamino'yu transfer ettiğini duyurdu.

19 Aralık 2019 11:22

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Salzburg’dan Takumi Minamino’nun transferini resmen açıkladı. 24 yaşındaki Japon oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, Avusturya ekibine 7.25 milyon pound bonservis ödeyecek.

Transfer sonrasında açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, “Takumi çok hızlı, çok zeki bir oyuncu, çizgiler arasında boşluk buluyor. Topla cesur ama aynı zamanda topu olmadan da cesur. İyi bir takım oyuncusu. Başkalarının iyiliği için elinden gelenin en iyisini yapar” dedi

Takumi Minamino, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Japon futbolcu, bu sezon Salzburg’un Liverpool’la oynadığı maçlarda 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Son güncelleme 12:00 | 19 Aralık 2019
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OGP
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15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
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15 7 25
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