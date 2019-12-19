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Kayserispor’da şok! İki yıldız devreyi kapattı
Kayserispor

Kayserispor’da şok! İki yıldız devreyi kapattı

İstikbal mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah ile Benoit Poulain devreyi kapattı.

19 Aralık 2019 10:04

Süper Lig’de kümede kalma hesapları yapan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah ve Poluain’den kötü haber geldi. İki futbolcu da, ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Oyuncumuz Bernard Mensah, 15 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK maçında meydana gelen sol kasık ağrısı nedeniyle yapılan tetkikler neticesinde sol uyluk iç gurup kasında (adductor longus) 1-2. derece yaralanma, buna bağlı kas içi ve kaslar arasında ödem tespit edilmiş olup yaklaşık 3 hafta sonunda takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Oyuncumuz Benoit Poulain; 17 Aralık 2019 tarihindeki antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelmiş olup yaklaşık 3-4 hafta sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun diler, en kısa zamanda takıma katılmalarını temenni ederiz” cümleleri paylaşıldı.

Son güncelleme 10:04 | 19 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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