Infront Türkiye’de 5. yılını kutluyor

Istanbul, Türkiye 16 ülkede 45 farklı ofisi, 1000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren dünyanın en büyük spor pazarlama firmalarından Infront, Türkiye’deki macerasına 5 yıl önce başladı. Türk sporundaki potansiyeli görüp 2014 yılında ülkemizde yatırım yapmaya karar verdi. Geride bıraktığı beş yılda sektördeki birçok anlaşmanın mimarı olan Infront, 35’ten fazla sponsorluk anlaşması ile Türk Sporunda sponsorlukların sürdürülebilir ve yenilenebilir hale gelmesindeki en değerli faktörlerden biri.

Infront, Türkiye’ye adım attığı ilk yılda Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği yaptı ve bu anlaşma ile Basketbol Süper Ligi’nin marka değerinin artmasına önayak oldu. Ligin medya değerini ikiye katlarken, Basketbol Süper Ligi’nin Avrupa’nın en değerli ligi haline gelmesi için büyük destek verdi. Geride bıraktığı beş yılda Türkiye’nin en büyük spor Pazarlama firması noktasına ulaştı. Dünyanın dört bir yanından elde ettiği tecrübeyi kullanarak Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya ve spora inanan firmalarla işbirliklerine devam edecek.

Türkiye’de faaliyet gösterdiği 5 yıllık süreçte bir çok markayı ilk defa spor ile buluşturan Infront, bu süreçte başardıklarını, spor sektöründeki iş ortaklarına ve hizmet sağladığı tüm markalara etkileyici bir videoyla bir kez daha duyurdu.

İşbirliği yaptığı değerli markaların yardımıyla, ülke basketbolunun en değerli organizasyonlarından olan ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte ortaya farklı bir vizyon koyan, aynı zamanda birçok yerel ve global markaya spor yatırımları ile ilgili stratejik çözümler sunan, markaların spor iletişimleri için en verimli yol haritalarını çizen Infront, oyunun yeni başladığını ve Türk sporunu, doğru bir strateji ile daha pek çok paydaş ile biraraya getirmeyi hedeflediklerini, bu vesile ile tekrar güçlü bir şekilde duyurmuş oldu.