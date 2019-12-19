SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması
Fenerbahçe’den Birsel için anlamlı veda! Bilet gelirleri…
Diğer Ligler

Fenerbahçe’den Birsel için anlamlı veda! Bilet gelirleri…

Fenerbahçe'nin efsane isim Birsel Vardarlı Demirmen'e yapacağı jübilenin detayları belli oldu...

19 Aralık 2019 22:26

Fenerbahçe Kulübü, 13 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Birsel Vardarlı Demirmen için gerçekleştirilecek jübilenin bilet gelirlerinin kız çocuklarının eğitimine bağışlanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birsel Vardarlı Demirmen için 22 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol ile oynanacak maç öncesi jübile düzenlenecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 liradan satışa çıkacak biletlerle hem Birsel Vardarlı Demirmen’in veda maçını hem de Bellona Kayseri Basketbol mücadelesini izleyebilecek.

Birsel için düzenlenecek jübilenin bilet gelirleri, kulüp tarafından Anadolu’daki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlanacak.

Son güncelleme 22:26 | 19 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR