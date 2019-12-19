Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle: Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda?

THY Euroleague’de bu akşam Fenerbahçe Beko – Zenit karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Zenit ise üç galibiyet ile son sırada bulunuyor ve çıkışa geçmek istiyor.

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FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'dan naklen yayımlanacak Euroleague’de sezona kötü başlayan Sarı-Lacivertliler, son sırada yer alan Rus ekibini mağlup edip, Play-Off şansını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23'ünü kaybetti.