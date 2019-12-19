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Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle: Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle: Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Zenit maçı için saatler kaldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Panathinaikos yenilgisi sonrası Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftanın kapanışında Zenit'i ağırlıyor. İşte Fenerbahçe Zenit maçı canlı izleme linki...

19 Aralık 2019 21:12

THY Euroleague’de bu akşam Fenerbahçe Beko – Zenit karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Zenit ise üç galibiyet ile son sırada bulunuyor ve çıkışa geçmek istiyor.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'dan naklen yayımlanacak Euroleague’de sezona kötü başlayan Sarı-Lacivertliler, son sırada yer alan Rus ekibini mağlup edip, Play-Off şansını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23'ünü kaybetti.

Son güncelleme 21:12 | 19 Aralık 2019
Eurolaegue Fenerbahçe Beko zenit
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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