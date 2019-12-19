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Fenerbahçe BEKO’ya bu kez evinde şok! Son saniye üçlüğü ile yıkıldı
Euroleague

Fenerbahçe BEKO’ya bu kez evinde şok! Son saniye üçlüğü ile yıkıldı

Bu sezon Euroleague'e çok kötü başlayan Fenerbahçe BEKO, bir şok da Zenit St. Petersburg karşısında yaşadı...

19 Aralık 2019 23:07

Büyük bir çekişmeye sahne olan Euroleague mücadelesinde Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe Beko'yu Andrew Albicy'nin son saniyelerdeki üçlüğüyle 81-84 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Lauvergne oldu. Sarı-lacivertlilerde Lauvergne’nin 18, Kalinic’in 16, Sloukas’ın 13 ve De Colo 9 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte 10. yenilgisini alırken Euroleague’in en zayıf ekiplerinden Zenit St. Petersburg ise 4. galibiyetini elde etti.

Kostas Sloukas’ın 04.2 saniye kala bulduğu kritik üçlükle skoru eşitleyen Fenerbahçe (81-81) Albicy'nin üçlüğüne engel olamayınca kendi sahasında şok bir yenilgi yaşadı.

18 Aralık 2019 Euroleague, Fenerbahçe Beko maçındaki hatayı kabul etti! Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın son pozisyonunda Nando De Colo`ya yapılan harekete faul çalınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin aleyhine hata yaptığını belirtti. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertliler 5 galibiyetle 18 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. Zenit ise aldığı galibiyetle 17’nciliğe yükseldi.

FENERBAHÇE BEKO: Lauvergne 18, Kalinic 16, Sloukas 13, De Colo 9, Ali Muhammed 3, Williams 6, Datome 9, Melih Mahmutoğlu 5, Westermann, Ahmet Düverioğlu 2

ZENİT: Ponitka 16, Pushkov 2, Iverson 9, Ayon 12, Albicy 12, Voronov 11, Ponkrashov, Hollins 6, Abromaitis 10, Khvostov 6, Trushkin

1’İNCİ PERİYOT: 22-18 DEVRE: 43-38 3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

GEÇEN SEZON MUMLA ARANIYOR

Obradovicli yıllarda başarıya alıştıran Fenerbahçe BEKO, özellikle geçtiğimiz sezon Euroleague sezonundaki performansını aratıyor. Fenerbahçe geçen yıl:

-En erken Play Off’a kalan

-Normal sezonda en çok galibiyet alan

-Evinde hiç maç kaybetmeyen

-Yılın beşine 2 oyuncu sokan

-En az sayı yiyen takımdı.

Son güncelleme 23:36 | 19 Aralık 2019
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