Fenerbahçe Zenit EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda? EuroLeague’de heyecanlı gece…

Fenerbahçe Zenit maçı için saatler kaldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Panathinaikos yenilgisi sonrası Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftanın kapanışında Zenit'i ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports’dan naklen yayımlanacak Euroleague'de sezona kötü başlayan Sarı-Lacivertliler, son sırada yer alan Rus ekibini mağlup edip, Play-Off şansını sürdürmek için sahaya çıkacak.

456 maçta 104 yenilgi

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23’ünü kaybetti.