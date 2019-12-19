SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Doğa Koleji'ni nasıl alacaklar? İTÜ 'muamması'
Euroleague’de haftanın MVP’si Mike James
Euroleague

Euroleague’de haftanın MVP’si Mike James

CSKA Moskova'nın Kızılyıldız'ı 100-74 yendiği maçta 29 sayı atan Mike James, Euroleague'de 14. haftanın en iyisi seçildi.

19 Aralık 2019 15:44

Rusya ekibi CSKA Moskova’da forma giyen ABD’li basketbolcu Mike James, Euroleague’in 14. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, CSKA Moskova’nın sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts’yi 100-74 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 14. haftanın MVP’si unvanını elde etti.

ABD’li oyun kurucu, karşılaşmada 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek bu sezon üçüncü kez bu unvana layık görüldü.

Son güncelleme 15:44 | 19 Aralık 2019
CSKA Moskova euroleague Mike James
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR