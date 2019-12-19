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Ersun Yanal’dan Kruse’ye gözdağı!
Fenerbahçe

Ersun Yanal’dan Kruse’ye gözdağı!

Fenerbahçe’nin hocası Ersun Yanal, performansını beğenmediği futbolcusunu idmanlarda yedek kadroda denedi. Ersun Yanal, Alman yıldız Kruse'nin derbiye kadar toparlanmasını istiyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 19 Aralık 2019 07:44

Fenerbahçe’de Alman 10 numara Max Kruse'nin performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Göztepe maçıyla formasına kavuşan Alman yıldızın dayanıklılık ve fizik açısından hazır olmadığı dikkat çekiyor. Antrenman öncesi takımın toplanma saatlerine zaman zaman geç kalan Kruse'nin bu tutumu tepkiyle karşılanıyor. Göztepe maçında Dirar, Sivas'ta ise Emre Belözoğlu, Alman futbolcuya savunmaya yardım etmemesi nedeniyle serzenişte bulunmuştu.

TAKIMIN EN KÖTÜSÜ

Kruse, sakatlığının ardından forma giydiği 3 maçta savunma anlamında sınıfta kaldı. Tecrübeli futbolcu, top çalma, top kesme, uzaklaştırma istatistiklerinde 0 çekti. Ligde 10 maçta oynayan Kruse, 0.3 top kapma, 0.4 top çalma, 0 uzaklaştırma ile savunma anlamında takımın en kötü istatistiklerine sahip konumda. Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi idmanlarda Alman yıldızı yedek takımda oynatıp “Kulübeye geçebilirsin” mesajını verdi.

Son güncelleme 07:44 | 19 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe Max Kruse
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15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
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