Ersun Yanal’dan Kruse’ye gözdağı!

Fenerbahçe’de Alman 10 numara Max Kruse'nin performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Göztepe maçıyla formasına kavuşan Alman yıldızın dayanıklılık ve fizik açısından hazır olmadığı dikkat çekiyor. Antrenman öncesi takımın toplanma saatlerine zaman zaman geç kalan Kruse'nin bu tutumu tepkiyle karşılanıyor. Göztepe maçında Dirar, Sivas'ta ise Emre Belözoğlu, Alman futbolcuya savunmaya yardım etmemesi nedeniyle serzenişte bulunmuştu.

TAKIMIN EN KÖTÜSÜ

Kruse, sakatlığının ardından forma giydiği 3 maçta savunma anlamında sınıfta kaldı. Tecrübeli futbolcu, top çalma, top kesme, uzaklaştırma istatistiklerinde 0 çekti. Ligde 10 maçta oynayan Kruse, 0.3 top kapma, 0.4 top çalma, 0 uzaklaştırma ile savunma anlamında takımın en kötü istatistiklerine sahip konumda. Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi idmanlarda Alman yıldızı yedek takımda oynatıp “Kulübeye geçebilirsin” mesajını verdi.