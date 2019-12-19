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Ergin Ataman CSKA Moskova karşısında galibiyet istiyor!
Euroleague

Ergin Ataman CSKA Moskova karşısında galibiyet istiyor!

Euroleague'de yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

19 Aralık 2019 15:25

Euroleague’de yarın oynanacak maçla ilgili açıklamada bulunan Ataman, çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor.” dedi.

CSKA Moskova’da Mike James’in çok skorer oynadığına dikkati çeken, “Ama özellikle Janis Strelnieks ve Daniel Hackett da çok etkili oyuncular. Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann ve Kyle Hines, Avrupa Ligi’nin çok tecrübeli oyuncuları ve özellikle yarı saha hücumunu çok organize oynuyorlar. Final Four heyecanı ve kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise taraftarların bu önemli karşılaşmaya ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Cuma günü taraftarlarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. CSKA Moskova, tanıdığımız ve bildiğimiz bir ekip. Hem uzunları hem kısaları çok aktif olan, skor yapabilen, hızlı oynayan bir takım. Biz de buna ayak uydurabilecek bir ekibiz. Önemli olan son zamanlardaki çıkışımızı sürdürüp galibiyet serimize devam etmek. Seyircimizin önünde güzel basketbol oynayarak kazanmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 15:25 | 19 Aralık 2019
anadolu efes Ergin Ataman euroleague
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