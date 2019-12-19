Bitsin bu terör! Futbolda şiddet kadına sıçradı

Kadına şiddet engellenemiyor. Bu çirkinliğin son adresi yeşil sahalar… İlk örnek Kadınlar 2. Ligi'nde yaşandı. Dudulluspor-Akdeniz Nurçelikspor maçında, kadın futbolcuya saldırı girişiminde bulunuldu. A.Nurçelikspor Başkanı Nurcan Çelik, ev sahibi taraftarların kadın futbolculara küfürler ettiğini söyledi. Çelik, “Yöneticimiz Umut Sarıaltun'u linç etmeye çalışıp, bayılttılar. Dudulluspor forması giyen Z.K., oyuncumuz Yaren Çetin'in ayak bileğine kasıtlı olarak bastı, tekmeledi. Aynı sporcunun ağabeyi de sahaya girerek kadın futbolcularımızı darp etmeye çalıştı. Ceza verilmeli” diye konuştu

Türkiye Kupası'ndaki Tuzla-Galatasaray maçında da çirkinlik vardı. İki takım futbolcuları arasındaki arbede sırasında Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Tuzlalı idareciler tarafından darp edildi. Bu olay üzerine sarı-kırmızılı kulüpten, “Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdır” denildi.