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Bitsin bu terör! Futbolda şiddet kadına sıçradı
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Bitsin bu terör! Futbolda şiddet kadına sıçradı

Dudulluspor-Akdeniz Nurçelikspor maçında kadın futbolculara saldırıldı. Tuzlasporlu idareciler ise Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş’ı darp etti. İki olay ‘Nereye gidiyoruz’ dedirtti

19 Aralık 2019 07:27

Kadına şiddet engellenemiyor. Bu çirkinliğin son adresi yeşil sahalar… İlk örnek Kadınlar 2. Ligi'nde yaşandı. Dudulluspor-Akdeniz Nurçelikspor maçında, kadın futbolcuya saldırı girişiminde bulunuldu. A.Nurçelikspor Başkanı Nurcan Çelik, ev sahibi taraftarların kadın futbolculara küfürler ettiğini söyledi. Çelik, “Yöneticimiz Umut Sarıaltun'u linç etmeye çalışıp, bayılttılar. Dudulluspor forması giyen Z.K., oyuncumuz Yaren Çetin'in ayak bileğine kasıtlı olarak bastı, tekmeledi. Aynı sporcunun ağabeyi de sahaya girerek kadın futbolcularımızı darp etmeye çalıştı. Ceza verilmeli” diye konuştu

Türkiye Kupası'ndaki Tuzla-Galatasaray maçında da çirkinlik vardı. İki takım futbolcuları arasındaki arbede sırasında Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Tuzlalı idareciler tarafından darp edildi. Bu olay üzerine sarı-kırmızılı kulüpten, “Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdır” denildi.

Son güncelleme 07:27 | 19 Aralık 2019
galatasaray Tuzlaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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