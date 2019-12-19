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Ahmet Nur Çebi: Masalara vurmanın katkısı yok
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi: Masalara vurmanın katkısı yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.

19 Aralık 2019 08:59

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi.

Wyndham Otel’de düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada, seçim nedeniyle başkente geç gelmek durumunda kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Genel kurul üyelerini aidatları ödemeleri hususunda uyaran Çebi, “Beşiktaş’ı yönettiğimiz için sizlere minnettarız. 60 gün çok yorucu ve hırpalayıcı geçti” dedi.

Seçim sürecinde açık olacaklarını söylediklerine dikkati çeken Çebi, “Geldiğimizden beri Beşiktaş’taki mevcut durumu anlatmaya çalışıyoruz. ‘Bunları bilerek geldiniz’ gibi söylemler oluyor. Hayır arkadaşlar ben sizler olmadan yol yürüyemem. Omuz omuza olmamız gerekiyor. Ben size her şeyi iyisiyle kötüsüyle söylemekle sorumluyum” diye konuştu.

Beşiktaş başkanlığına aday rakibinin “7 senenin denetlenmesini istiyorum”, kendisinin de “10 sene olsun’ dediğini vurgulayan Çebi, “Böyle bir çalışma içeresindeyiz. Bunu denetleme kurulunun yapmasını istedik. Denetleme kurulumuz da çalışmalara başladı. Sonucunu, eğrisi doğrusu nedir kamuoyunun önünde sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın hakem hataları nedeniyle sıkıntı çektiğini savunan Çebi, “Arkadaşlarımızın, hakkımızın yendiğini düşünüp, kızdıklarını görüyorum. Biz de üzülüyoruz, biz de sıkılıyoruz ancak elimizi, kolumumuzu masalara vurmamızın bir katkı vermeyeceğini ben geçmiş dönemlerde gördüm. Gerekli sonuca varabileceğimiz yerlerde gayretlerimizi gösteriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Çebi, katılımcılar arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile kısa süre sohbet etti. Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya gelen Çebi, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son güncelleme 08:59 | 19 Aralık 2019
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