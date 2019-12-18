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Yeni Malatyaspor ilk maç avantajıyla turladı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor ilk maç avantajıyla turladı

Yeni Malatyaspor, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Keçiörengücü ile rövanşta 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

18 Aralık 2019 16:01

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.

50. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdulkadir Kuzey’in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

63. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Diabang, topu içeriye çevirdi. İshak Çakmak’ın şutunda kaleciden dönen topu Abdulkadir Kuzey tamamladı: 2-0.

78. dakikada konuk takım farkı 1’e indirdi. Robin Yalçın’ın uzun pasında soldan ceza sahasına giren Fofafa’nın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

87. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Erkan Kaş’ın soldan pasında Guilherme, penaltı noktası civarında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.

Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Dk. 90+1 Erdem Onur Beytaş), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda), Diabang, Hasan Bilal (Dk. 64 Mendy), Abdulkadir Kuzey

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Acquah (Dk. 46 Robin Yalçın), Chaaleli (Dk. 75 Fofana), Bifouma, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Guilherme), Jahovic

Goller: Dk. 50 ve 63 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 78 Fofana, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 68 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 59 Abdulkadir Kuzey, Dk. 74 Uğur Utlu (Keçiörengücü)

Son güncelleme 16:01 | 18 Aralık 2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası
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2 Istanbul Basaksehir
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