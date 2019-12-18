Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç’tan Muslera’ya sert sözler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında, ilk maçta 2-0 yendiği Galatasaray’a sahasında 4-0 yenilerek elenen Tuzlaspor’un teknik direktörü Gürses Kılıç, maç sonrası sert ifadeler kullandı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar hakkında konuşan Gürses Kılıç, Muslera’nın kendilerini sürekli tahrik ettiğini söyledi.

Galatasaray’ın bunu intikam maçına çevirdiğini savunan Gürses Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“İki ayaklı bir maçtı 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık. Biz Galatasaray’ı Türk Telekom’da eze eze yendik. Bu maç intikam maçı olmamalıydı. Galatasaray’ın intikam maçları Real Madrid’e, PSG’ye karşı olmalıydı. Milyon Euro’lar alan futbolcular benim ülkemde bize küfür edemez. Yazıklar olsun! Bu ülkenin paralarıyla Avrupa’da başarılı olmak adına kurulan bir takım, Tuzlaspor’u yendiği için mutlu oluyorsa, kenetleniyorsa helal olsun! Onları kenetledik ya başka bir şey demiyorum.”

Muslera’nın olayları körüklediğini de söyleyen Gürses Kılıç “Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Yan hakeme söylüyorum ‘Maç bitiyor’ diyor. Benim ülkemde bana küfür edecek. girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Yazıklar olsun! Ben buna inanamıyorum. Tuzlaspor’u yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil… Onların rakibi Real Madrid’di, PSG’ydi…” dedi.

17 Aralık 2019 Muslera Tuzlaspor maçından sonra yaşanan olaylar hakkında konuştu: Sadece yanına gidip… Galatasaray`ın Tuzlaspor`u elediği maçın ardından çıkan olaylarla ilgili konuşan Muslera, yaşananları anlattı. İlgili Haberi Oku

“GALATASARAY TURU GEÇTİ AMA GÖNÜLLERİ KIRDI”

Galatasaray´ın çok güçlü bir kadroyla sahaya çıktığı için şaşırdığını vurgulayan Kılıç, “Maçtan önce Fatih Terim´e gittim, hoş geldiniz dedim. Çok şaşırdım, Şampiyonlar Ligi´ne çıkar gibi bir kadroyla çıktılar. Turu geçtiler ama gönülleri kırdılar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemiyorum. İleri ki zamanlarda bu konuda açıklamaları takip edip göreceğiz. Bizler emekçiyiz. Saygısızlık, terbiyesizlik yapmadık. 4 yedik ama oyunu çirkinleştirmedik. Maliyetimiz, rakibimizin sıradan bir oyuncusunun maliyetinin yarısı bile değil. Galatasaray´ın ülkeye puan kazandırmasını çok isterdim ama galiba kupadaki puanlar daha önemli geldi” ifadelerini kullandı.

“GÖKHAN´I KULÜP OLARAK İKAZ ETTİK”

Gökhan Çıra´nın ilk maç sonrasında yaptığı paylaşımı kulüp olarak hemen kaldırttıklarını söyleyen Gürses Kılıç, “Hoca bana, Okan´ı siz mi soydunuz gibi bir şey sordu, tam olarak anlayamadım. Ekibime sordum onlar da tam hakim değildi. Gökhan Çıra´nın bir paylaşım olmuş, bize haberi geldiğinde o dakikada o paylaşımı kaldırttık. Biz onu kulüp olarak ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde Gökhan Çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir, biz kendisini uyardık ama bu nasıl bir şey? Yanlış yapmış olsa da 23 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz, bunu ben anlayabilmiş değilim” şeklinde konuştu.