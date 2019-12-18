Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından ortalık karıştı! Futbolcular yumruklaştı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile Galatasaray 2-0’ın rövanşında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı. Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte saha bir anda karıştı. Galatasaray’ın kaptanı Muslera ile Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra’nın diyaloğu yumruklaşmaya dönüştü.

Tuzlaspor’un kazandığı ilk karşılaşma sonrasında soyunma odasında çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Gökhan Çıra büyük tepki çekmişti. Rövanş maçını 4-0 alarak tur atlayan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera soluğu Gökhan Çıra’nın yanında aldı. İkilinin sahada yaşadığı gerginlik soyunma odası kolidorlarına taşındı. Çevik kuvvet ekiplerinin de dahil olduğu olaylar sonrası her iki takım cephesinden de çok çarpıcı açıklamalar geldi.

FERNANDO MUSLERA: SAYGILI OLMASINI SÖYLEDİM

Fernando Muslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak kimseye vurmadığını ve Gökhan Çıra’ya saygılı olması gerektiğini belirtti. Galatasaraylı file bekçisinin sözleri şöyle;

“Ben küçüklüğümden bu yana öğrendiğim tek şey: Saygı göstermek. Rakipten bir oyuncu, ilk maçtan sonra çok saygısızca şeyler yaptı. Maçtan sonra onun yanına gidip saygı duymasını istedim. Bunun dışında hiçbir şey yok! Rakip takım hocasına bir şey söylemedim. Gökhan Çıra, Galatasaray alt yapısında oynamış bir futbolcu. Maçtan sonra ona saygı duymasını söyledim. Sosyal medyada yalanlar dolaşabilir ama bunun dışında bir şey yok! Ben herkese saygı duyuyorum. “Muslera birisine vurdu” diyen varsa görüntüleri göstersin.”

Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra`dan olay sözler: Fatih Terim futbolun mafyası sen misin? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçında yaşanan olaylardan sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Tuzlasporlu futbolcu Muhammed ise maç sonrasında yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı;

“Galatasaray’a büyük saygı duyuyorum. Muslera’ya da aynı saygıyı duyuyorum. Ama Muslera maçtan sonra gelip takım arkadaşımızın kafasına vurdu. Skor 4-0 olunca Muslera bizim yedek kulübesine doğru hareketler yaptı. Maç bittikten sonra da takım arkadaşlarımıza sataştı. Galatasaraylı birisi bir başka takım arkadaşımıza kafa attı.”

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç Galatasaray maçı sonrası Muslera`ya ateş püskürdü! İlk maçta 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Galatasaray`a 4-0 yenilerek elenen Tuzlaspor`da teknik direktör Gürses Kılıç, karşılaşmanın ardından çıkan olaylar hakkında konuştu. Sert ifadelerle Muslera`ya yüklenen Gürses Kılıç Yazıklar olsun! Galatasaray`a yakışmadı dedi. İlgili Haberi Oku

ÇIRA’NIN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Gökhan Çıra’nın Tuzlaspor’un Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettikten sonra yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.