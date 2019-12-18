Tuzlaspor Galatasaray maç özeti: Galatasaray turu 4-0’la geçti! Özet ve goller…

Türkiye Kupası dün gece çok konuşulacak bir maça sahne oldu. Galatasaray, sahasında 2-0 yenildiği Tuzlaspor’u deplasmanda 4-0 yenerek Türkiye Kupası’nda tur atladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fazla forma giyemeyen futbolculara şans verdiği ilk maçın aksine as ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. İşte maçın özeti..

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

CİMBOM İLK YARIDA BİTİRDİ

Şampiyonlar Ligi ve ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, ideal 11'ine yakın bir kadro ile çıktığı maçın ilk yarısında bulduğu gollerle, turu getiren sonucu olmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray 16 dakikada iki gol birden buldu. İlk yarının uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Galatasaray, soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda tempoyu düşüren Galatasaray, uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. Belhanda, bireysel becerisiyle 90+2. dakikada Galatasaray'ın dördüncü golünü attı. Galatasaray bu sonuçla, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takım oldu.

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12'de çekilecek.