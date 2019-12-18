TOFAŞ tarihinde ilk defa son 16’da!

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, sahasında Rusya’nın Lokomotiv Kuban takımını 92-90 yendi.

Mavi-yeşilli ekip, aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla B Grubu’nda üçüncü sıraya yükseldi ve son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmaya Kalnietis ve O’Braynt’ın sayılarıyla iyi başlayan Lokomotiv Kuban, 5. dakikayı 17-14 üstün geçti. Alınan mola sonrası toparlanan TOFAŞ, Berk Uğurlu ve Williams’ın sayılarıyla 7. dakikada skoru eşitledi: 17-17. Muhaymin Mustafa, White ve Mejia ile skor üreten mavi-yeşilli ekip karşısında Lokomotiv Kuban, ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. TOFAŞ, bu bölümde Muhsin Yaşar’ı kullanarak pota altında etkili olmak isterken, Mejia ve Williams da skora katkı verdi. Lokomotiv Kuban’da ise Kalnietis ve Kuzminskas, ikinci periyotta takımlarının skor yükünü sırtladı. Periyodun sonunu daha iyi oynayan TOFAŞ, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, White’ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar sonrası 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı:55-43. TOFAŞ, periyodun ilerleyen bölümlerinde Lokomotiv Kuban’ın farkı eritmesine engel olamadı. Rusya temsilcisi, yakaladığı 13-0’lık seriyle periyodun bitimine 36 saniye kala 62-61 öne geçti. TOFAŞ, White ile bulduğu basket sonrası üçüncü periyodu 63-62 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyotta önce Mejia ardından da Berk Uğurlu’nun üst üste dış atışlardan bulduğu basketlerle TOFAŞ, 34. dakikada skoru 78-69’a getirdi. Lokomotiv Kuban, Cummings ile sayılar bularak maçta kalmak isterken hücumdaki ritmini koruyan TOFAŞ, son dakikaya 89-81 önde girdi. Son 30 saniyede Kulagin’in basket faulüyle farkı 4’e indiren (90-86) Lokomotiv Kuban, Phillip’in top kaybı sonrası yine Kulagin’in basketiyle farkı 2’ye düşürdü. Son anları nefes kesen mücadelede konuk ekibin son hücumunu iyi savunan TOFAŞ, maçı 92-90 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, White 15, Mejia 21, Williams 13, Barış Ermiş 2, Phillip 10, Muhsin Yaşar 11, Berkan Durmaz

Lokomotiv Kuban: Dekker 17, Kalnietis 12, Williams 9, Kulagin 5, O’Braynt 18, Cummings 12, Apic, Ivlev, Kuzminskas 17, Vedishchev

1. Periyot: 26-28

Devre: 48-43

3. Periyot: 63-62

Beş faulle çıkan: 39.51 Kuzminskas (Lokomotiv Kuban)