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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

18 Aralık 2019 13:01

TFF 1. Lig’in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp

19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge

Son güncelleme 13:01 | 18 Aralık 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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