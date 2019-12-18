TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp

19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge