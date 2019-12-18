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Tarih maçta Aston Villa, Liverpool gençlerine acımadı
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Tarih maçta Aston Villa, Liverpool gençlerine acımadı

As oyuncularıyla Kulüpler Dünya Kupası'na giden Liverpool, Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa karşısına kulüp tarihinin en genç ilk 11'ini sahaya sürdü. Liverpool, Villa'ya deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

18 Aralık 2019 00:54

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa, Liverpool’u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar’da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park’ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90+2. dakikada Wesley’in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Son güncelleme 00:54 | 18 Aralık 2019
aston villa ingiltere lig kupası liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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