Şampiyonluk

Geçmişte sezon bitimine 3 maç kala şampiyonluğu kaybetmişti Sivasspor. Fenerbahçe maçında şehirde ve statta hava şampiyonluk kokuyordu. 15 maçta 33 puan toplayan takım mesajı veriyor: Şampiyonluk istiyorum!

Bizim kulüplerin çoğu batık. Benim şirketim batık olsa, anlaşma teklif etsem, iflasımı isterler. Kulüplere yapılan kıyak gibi “Borç yüzdeni 40 yapalım” demezler.

‘İflasını ilan et, hadi güle güle' muamelesi görürüm. Artık şapkayı çıkarın, gerçekleri görün! Hatırlayın; İskoçya'da Glasgow Rangers'ı iflas ettiği için dördüncü lige düşürdüler.

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