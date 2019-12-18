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Son Dakika: ‘Teşvikle uçak mı aldı?’
Ercan TANER
Ercan TANER 18 Aralık 2019 08:31

Şampiyonluk

Geçmişte sezon bitimine 3 maç kala şampiyonluğu kaybetmişti Sivasspor. Fenerbahçe maçında şehirde ve statta hava şampiyonluk kokuyordu. 15 maçta 33 puan toplayan takım mesajı veriyor: Şampiyonluk istiyorum!

Bizim kulüplerin çoğu batık. Benim şirketim batık olsa, anlaşma teklif etsem, iflasımı isterler. Kulüplere yapılan kıyak gibi “Borç yüzdeni 40 yapalım” demezler.

‘İflasını ilan et, hadi güle güle' muamelesi görürüm. Artık şapkayı çıkarın, gerçekleri görün! Hatırlayın; İskoçya'da Glasgow Rangers'ı iflas ettiği için dördüncü lige düşürdüler.

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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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