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Şamil Çinaz, Kayserispor’dan ayrıldığını duyurdu!
Süper Lig

Şamil Çinaz, Kayserispor’dan ayrıldığını duyurdu!

Ligde oldukça zor bir dönemden geçen ve son sırada yer alan Kayserispor'da mali sıkıntıların da yarattığı sorunlar git gide büyüyor. Son olarak takımın önemli yerli oyuncularından olan Şamil Çinaz, takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Instagram hesabından ayrılığı duyurdu.

18 Aralık 2019 18:18

2017-2018 sezonunun başında Kayserispor’a transfer olan ve 2019-2020 sezonu öncesi sözleşme yenileyen Şamil Çinaz, takımla olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çinaz, “Kulübümüz adına yeni mücadelenin başlangıcı olan ve galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe maçı öncesi sözleşme fesih hakkım olmasına rağmen takımdan ayrılmadım. Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de 2’nci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun netcesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur.” dedi.

17 Aralık 2019 Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun `Allah`ın izniyle düşmeyeceğiz` İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, Gerekirse altyapıdaki genç evlatlarımızla bunu başaracağız. Gerekirse de tribünden 11 tane aslan yavrusu alıp onlarla mücadele edeceğiz. Çünkü Kayserispor`un arması da forması da çok değerli. dedi. İlgili Haberi Oku

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‘VİCDANIM RAHAT’

Taraftara seslenen Çinaz ,sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak gemiyi terk etmediğimi, yaklaşık 2.5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her 2 tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezon layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helaldir.”

Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı takımda 5 maçta görev alarak, 373 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 18:18 | 18 Aralık 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor şamil cinaz süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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