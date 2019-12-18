Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

Sakatlığının ardından düzenli olarak oynamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında karşılaştıkları Tuzlaspor'un ağlarını havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Kolombiyalı golcü Galatasaray ile çıktığı 9 resmi karşılaşmaya çıktı.