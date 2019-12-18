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Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı
Ziraat Türkiye Kupası

Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, en son gol attığı Kasımpaşa maçının ardından 95 gün sonra Tuzlaspor karşısında gol sevinci yaşadı.

18 Aralık 2019 00:38

Sakatlığının ardından düzenli olarak oynamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında karşılaştıkları Tuzlaspor'un ağlarını havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Kolombiyalı golcü Galatasaray ile çıktığı 9 resmi karşılaşmaya çıktı.

Son güncelleme 00:38 | 18 Aralık 2019
galatasaray radamel falcao Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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