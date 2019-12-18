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Pompeo’dan Mesut Özil’in Uygur paylaşımına destek
İngiltere Premier Lig

Pompeo’dan Mesut Özil’in Uygur paylaşımına destek

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabında Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıyı eleştirmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan destek geldi.

18 Aralık 2019 12:45

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara uyguladığı baskıyı sosyal medya hesabında yayınlandığı mesajla eleştiren futbolcu Mesut Özil’e destek verdi.

Pompeo Twitter aracılığıyla salı günü yaptığı açıklamada, “Çin Komünist Partisi’nin propaganda medyası Mesut Özil ve Arsenal’in bu sezonki bütün maçlarını sansürleyebilir ancak gerçekler her zaman kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Çin’i insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Mike Pompeo mesajında, “Çin Komünist Partisi Uygurlar ve diğer dini inançlara mensup olanlara yönelik insan hakları ihlallerini gizleyemez” diye yazdı.

ÖZİL’İN MESAJI

Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil 13 Aralık’ta Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Çin’deki Müslüman Uygurlara baskı uygulandığını yazmış, “Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor” sözleriyle Müslüman devletleri bu uygulamalara tepki vermemekle eleştirmişti.

Bunun üzerine Çin devlet televizyonu CCTV, Mesut Özil’in formasını giydiği Arsenal’in Manchester City ile oynadığı maçı yayınlamamıştı.Çin Dışişleri Bakanlağı da Özil’in konu hakkında yanlış bilgi sahibi olduğunu ileri sürmüştü.

Çin’de yaklaşık bir milyon Uygur’un “Eğitim” gerekçesiyle zorla kamplarda tutuldukları belirtiliyor.

Son güncelleme 12:45 | 18 Aralık 2019
Mesut Özil pompeo
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