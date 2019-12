Pompeo’dan Mesut Özil’in Uygur paylaşımına destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara uyguladığı baskıyı sosyal medya hesabında yayınlandığı mesajla eleştiren futbolcu Mesut Özil’e destek verdi.

Pompeo Twitter aracılığıyla salı günü yaptığı açıklamada, “Çin Komünist Partisi’nin propaganda medyası Mesut Özil ve Arsenal’in bu sezonki bütün maçlarını sansürleyebilir ancak gerçekler her zaman kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Çin’i insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Mike Pompeo mesajında, “Çin Komünist Partisi Uygurlar ve diğer dini inançlara mensup olanlara yönelik insan hakları ihlallerini gizleyemez” diye yazdı.

China's Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal's games all season long, but the truth will prevail. The CCP can't hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019