Mustafa Cengiz: ‘Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider…’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz kayyum iddialarına cevap verirken Galatasaray’ın gündemi ve Tuzlaspor maçında yaşanan olaylara da değindi. Cengiz mali durumla ilgili olarak, “Hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi’ne katılım payı aldık. Çok yüksek bir rakamı da kasamıza koyduk bu Türk takımları arasında bir rekor” derken seçim ihtimali ile ilgili olarak da şunları söyledi:

‘Dümensiz bir sandal nereye gider…’

“22 ayda iki seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, sorun değil. Biz seçime gitmemekle servetimize servet katmadık, prangalı olarak Galatasaray’a hizmet ettik” dedi ve Florya sorunu ve kayyum ihtimali hakkında “Florya’nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem. Kayyumları eleştiriyorum demek değil bu. Sportif anlamda söylüyorum” dedi.

Galatasaray`dan açıklama: Canımızı en çok acıtan, Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır Galatasaray Kulübü dün akşam Ziraat Türkiye Kupası`nda oynanan olaylı Tuzlaspor maçının ardından resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

“Galatasaray mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi yerdedir. Kayyum dışında da çok sıkı baskılar var. Onları çözemediğimiz takdirde camiamıza bunları anlatacağız” diye sözlerine devam eden Başkan, Tuzlaspor maçında yaşananlar üzerine ise “Tuzlaspor Başkanı da yanımdaydı. Şoke halde izledim. Rakip takım teknik heyetinin, tribünleri tahrik edip neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak tahriklere girmeleri beni çok üzdü. Hande (Sümertaş) Hanım’a çok ağır, duyulmadık küfürler ettiler, 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek” yorumunda bulundu.