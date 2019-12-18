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Monterrey’i 2-1 yenen Liverpool 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalde1
İngiltere Premier Lig

Monterrey’i 2-1 yenen Liverpool 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalde1

Uzatmalarda bulduğu golle Monterrey'yi 2-1 mağlup eden Liverpool, finalde Flamengo ile 21 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak

18 Aralık 2019 23:42

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Liverpool, Monterrey’yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Katar’da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Liverpool ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Meksika ekibi Monterrey karşılaştı.

Başkent Doha’daki Uluslararası Halife Stadı’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 12. dakikada Naby Keita’nın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Monterrey, 14. dakikada Rogelio Funes’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının uzun bir bölümünde, taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Liverpool’da oyuna 85. dakikada giren Roberto Firmino, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiltere temsilcisi, Monterrey’yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Brezilya ekibi Flamengo ile Liverpool arasındaki final karşılaşması, 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30’da oynanacak. Üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 17.30’da Monterrey ile Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal arasında yapılacak.

Son güncelleme 23:42 | 18 Aralık 2019
liverpool Monterrey
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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