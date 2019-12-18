Mesut Özil’den memleketi Devrek’e tesis desteği

Zonguldaklı olan ve Premier League ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Devrek Belediyespor’a bir tesis yapılması için bir kez daha kolları sıvadı. Mesut Özil, tesis yapımı için daha önce de destek vermiş ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için inşaat yarıda kalmıştı. Konuyla ilgili olarak Devrek Belediyesi Mesut Özil’le bir görüşme daha sağladı.

Pompeo`dan Mesut Özil`in Uygur paylaşımına destek İngiltere Premier Lig`de Arsenal forması giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil`in sosyal medya hesabında Çin`in Uygurlara uyguladığı baskıyı eleştirmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo`dan destek geldi. İlgili Haberi Oku

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil’in avukatları ile görüşerek, Özil’den tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor’a yeniden destek verdi. Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil Tesisleri’nin bu kez yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.