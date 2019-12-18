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Marius Sumudica: Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu
Gaziantep FK

Marius Sumudica: Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a elenmeleriyle ilgili, "Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik" dedi.

18 Aralık 2019 17:46

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı GMG Kırklarelispor’u 3-2 mağlup etmesine rağmen elenen Gaziantep FK’nin teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, maçın adeta antrenman havasında geçtiğini söyledi. Karşılaşmada Süper Lig’de fazla süre alamayan oyunculara şans verdiğini belirten Sumudica, “Elimizdeki kadroyla ancak bu kadar oldu. İki gün aradan sonra yeniden lig maçı var. Ona odaklanacağız. Her şeye rağmen takımımı tebrik ediyorum. Biz zaten ilk maçta 2-1 yenildiğimizde turu kaybetmiştik” ifadelerini kullandı.

Ligde puan toplamaya odaklandıklarını aktaran Sumudica, Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçta iyi bir sonuç elde etmek istediklerini kaydetti.

Son güncelleme 17:46 | 18 Aralık 2019
Gaziantep FK Marius Sumudica türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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