Magnus Carlsen liderliği Nick Tanner’a kaybetti!

Fantasy Premier Lig’de hafta sonunu lider kapatan satranç dünya şampiyonu Magnus Carlsen, pazartesi oynanan ve 1-1’lik skorla sonuçlanan Brighton Crystal maçından sonra liderliği kaybetti. Oyunun 17. haftasını eski Liverpool oyuncusu Nick Tanner lider kapattı.

Carlsen 3. sıraya gerilerken zirve takibini sürdürdü. 16. haftayı zirvede tamamlayan Nick Tanner ise kısa süreyle ara verdiği zirvedeki yerini devralmış oldu. Tanner en yakın rakibinin 4, Carlsen’in 6 puan önünde bulunuyor.

Magnus Carlsen Fantasy Premier Lig`de zirvede! Satrançta son yıllara damgasını vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, 7 milyondan fazla kişinin rekabet ettiği Fantasy Premier League oyununda 1. sıraya çıkmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Tanner ayrıca Carlsen’in Twitter paylaşımını da eleştirdi. Onun yerinde olduğunda bu şekilde davranmadığını söyleyen eski Liverpool oyuncusu, “Bu satrançta şah çektikten sonra masadan kalkıp kazandım demeye benziyor. Hafta sonu önde olabilir ama oyun henüz bitmedi” şeklinde konuştu.

Tanner 1988’de Liverpool’a transfer olmuş, buradan iki kez kiralık olarak ayrılmasına karşın 1994 senesinde Liverpool’da profesyonel futbol kariyerine noktayı koymuştu.