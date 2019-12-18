İşte bütün olayların fitilini ateşleyen Gökhan Çıra’nın paylaşımı!

Galatasaray’ın deplasmanda Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olayların fitilini Gökhan Çıra’nın yaptığı paylaşım yaktı…

Galatasaray altyapısında yetilen Çıra, takımı Tuzlaspor’un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti.

Soyunma odasında çekildiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaşan genç futbolcu, “Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı camianın büyük tepki gösterdiği o sözler için ikinci maçı bekleyen Galatasaray kaptanı Muslera mücadelenin ardından yedek kulübesindeki Çıra’nın yanına gitti. İkilinin yaşadığı diyalog sahanın karışmasına neden oldu ve olay soyunma odası koridorlarında yumruklaşmaya kadar gitti.

GALATASARAY ALT YAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra’nın ilk maçtan sonraki gönderisi binlerce yorum aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar alt yapı takımlarında oynayan Çıra’ya büyük tepki gösterdi. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor’da da oynamıştı. Gökhan Çıra 2 yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evli. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 28 Ekim 2019’da dünyaevine girdi. Çıra dün gece maçta yaşanan olayların ardından kendisine tepki gösterenlere bir paylaşım daha yaparak karşılık verdi.

“BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN”

Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra, maç sonrası yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, “Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray’ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun.” ifadelerini kullandı.