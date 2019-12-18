İstanbulspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor’a konuk oluyor…

İstanbulspor Fenerbahçe maçı bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yaratacak. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. İşte maç hakkında detaylar…

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Müsabaka A Spor’dan naklen ekranlara gelecek.

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Fazla forma şansı bulmayan oyuncuların ağırlıkta olduğu ilk 11'le sahaya çıkan sarı lacivertliler, 15. dakikada Deniz Türüç'ün, 16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle bir anda 2-0'lık üstünlüğü sağladı.

İstanbulspor'a pozisyon şansı tanımayan ve oyunun hakimi olan sarı lacivertliler, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 70'de Vedat Muriqi durumu 3-0'a taşıdı.

Maçın 81. dakikasında oyuna giren genç sol bek Muhammed Gümüşkaya'nın 88. dakikadaki pasını iyi değerlendiren Miha Zajc, altı pas içinde yaptığı vuruşla durumu 4-0'a getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.