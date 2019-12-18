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Hasan Ahmet Özdoğan ile Barış Cenk Akkaya Galatasaray’a kayyum istedi!
Süper Lig

Hasan Ahmet Özdoğan ile Barış Cenk Akkaya Galatasaray’a kayyum istedi!

Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

18 Aralık 2019 16:47

Galatasaray’ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü’ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75’inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü’nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek. (DHA)

Son güncelleme 16:49 | 18 Aralık 2019
Barış Cenk Akkaya Hasan Ahmet Özdoğan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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