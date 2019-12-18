SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İki kardeş bir gün arayla feci şekilde can verdi
Golfçü Gonzalo Fdez Castano’den tepki toplayan Greta paylaşımı
Diğer

Golfçü Gonzalo Fdez Castano’den tepki toplayan Greta paylaşımı

Golf oyuncusu Gonzalo Fdez-Castano, Greta Thunberg ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı.

SKOR DIŞ HABER 18 Aralık 2019 18:23

Golfün önemli isimlerinden, Avrupa Turu şampiyonu Gonzalo Fdez-Castano aktivist Greta Thunberg’i Adolf Hitler ile karşılaştırdı.

Twitter üzerinden sene içerisinde yaptığı 50 üzerinde uçuşla övünen Castano, Thunberg’i paylaşımına etiketledi. Paylaşıma gelen “Karbon ayak iziyle övünen ve bunu 16 yaşında Time kapağına çıkan Greta’yla paylaşan biri” yorumuna, “Adofl Hitler 1, Josef Stalin 2 kez Time kapağına çıkmıştı. Ne olmuş yani?” diyerek cevap verdi.

Castano’nun bu yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı. Bazıları “Kim 39, kim 16 yaşında emin değilim” derken kimileri “16 yaşındaki birini internet üzerinden taciz etmek?” şeklinde tepkisini gösterdi.

Gonzo lakaplı İspanyol golfçü, paylaşımında toplamda 118 bin 802 mil yolculuk yaptığını ve bunun 23 ton karbondioksite tekabül ettiğini paylaşmıştı.

Son güncelleme 18:23 | 18 Aralık 2019
golf Gonzalo Fdez-Castano Greta Thunberg
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
20/12/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
21/12/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR