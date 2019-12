Golfçü Gonzalo Fdez Castano’den tepki toplayan Greta paylaşımı

Golfün önemli isimlerinden, Avrupa Turu şampiyonu Gonzalo Fdez-Castano aktivist Greta Thunberg’i Adolf Hitler ile karşılaştırdı.

Twitter üzerinden sene içerisinde yaptığı 50 üzerinde uçuşla övünen Castano, Thunberg’i paylaşımına etiketledi. Paylaşıma gelen “Karbon ayak iziyle övünen ve bunu 16 yaşında Time kapağına çıkan Greta’yla paylaşan biri” yorumuna, “Adofl Hitler 1, Josef Stalin 2 kez Time kapağına çıkmıştı. Ne olmuş yani?” diyerek cevap verdi.

So what? Adolf Hitler was @TIME Person of the Year in 1938. So was Stalin, not once but twice.

— Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) December 13, 2019