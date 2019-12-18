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Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci özür diledi

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra, Muslera ile yaşadığı tartışma ve Fatih Terim hakkındaki sözleri sonrasında gündem olmuştu. Tuzlasporlu futbolcu ve eşi Selin Ciğerci Instagram'dan paylaşımda bulunarak özür mesajı yayınladı.

18 Aralık 2019 19:45

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ardından Tuzlasporlu futbolcusu Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Fernando Muslera’ya tepki göstermişti.

Galatasaray alt yapısından yetiştiğini ve sarı-kırmızılı takıma karşı bir cephe aldığını belirten Gökhan, olaylardan 20 saat sonra özür diledi. Ayrıca Gökhan Çıra’nın eşi Selin Ciğerci de Instagram hesabından video paylaşarak sarı-kırmızılı camiadan özür dilediğini belirtti.

18 Aralık 2019 İşte bütün olayların fitilini ateşleyen Gökhan Çıra`nın paylaşımı! Ziraat Türkiye Kupası`nda Galatasaray`ın 2-0`ın rövanşında Tuzlaspor`u 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdığı maçın ardından yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Olayların baş aktörlerinden biri olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra`nın daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşım tüm yaşananların fitilini ateşledi. Maç sonrasında ise eşi Selin Ciğerci`yi kastederek Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. diyerek yeni bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

Gökhan Çıra’nın yaptığı özür paylaşımı şöyle;

Selin Ciğerci’nin Instagram’dan paylaştığı özür video ise şöyle;

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Konu ile alakam yokken dunya laf ettiniz bende bi özür bekliyorum neden beni karıştırıyosunuz benimle vuruyosunuz

Selin Cigerci Çıra (@selincigerci)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 19:48 | 18 Aralık 2019
galatasaray Gökhan Çıra Selin Ciğerci süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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