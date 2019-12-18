Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra’nın eşi kim? Hayatına dair merak edilenler…

Magazin gündeminde de spor gündeminde de kendine yer bulan Gökhan Çıra’nın hayatı merak ediliyor. Tokat’ta dünyaya gelen Gökhan Çıra futbola Ordu’nun Fatsa ilçesinde başladı. Bir çok takımda forma giye Gökhan Çıra forvet ve sol kanat mevkisinde oynuyor. İşte Gökhan Çıra’nın merak edilenleri…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 evlendi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı alsa da sonradan barıştı.